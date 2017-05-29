28 мая в Днепре состоялось главное беговое событие города - INTERPIPE Dnipro Half Marathon 2017. Второй по счету Днепровский международный полумарафон, организованный компанией Run Ukraine, собрал 2500 бегунов на старте под аплодисменты 8000 зрителей. По сравнению с прошлогодним Днепровским полумарафоном, количество участников увеличилось более чем на 1000. В этот день в Днепр приехали любители бега из 13 стран: Канады, Германии, Венгрии, США, Польши, Марокко и др

Абсолютными победителями INTERPIPE Dnipro Half Marathon 2017 стали Юрий Грицак (Николаев) среди мужчин и Анна Печка (Днепр) среди женщин. Атлеты первыми финишировали на дистанции 21, 0975 км с результатами 1:07:03 и 1:21:39 соответственно. На Днепровском полумарафоне Юрий и Анна установили рекорд трассы.

Среди мужчин борьба за лидерство продолжалась первую половину дистанции между Юрием Грицаком и Сергеем Марчуком, который держался рядом с лидером до 10 километра. На 5 км и 10 км спортсмены шли нога в ногу с одинаковыми показателями времени. Тем не менее, Грицак вырвался в лидеры, а Марчук финишировал вторым со временем 1:08:41. В прошлом году Юрий одержал победу в двух мероприятиях беговой лиги - Odesa Half Marathon 2016 и GRAND PRIX LVIV HALF MARATHON 2016.

Среди женщин лидерство с первых минут до финиша сохраняла Анна Печка - победительница прошлогоднего Днепровского полумарафона. Первые пять километров ее главным соперником была Мазник Ирина, однако ожесточенной борьбы за лидерство среди женщин не было.

В этом году по сравнению с прошлогодним полумарафоном общие результаты женщин на главной дистанции улучшились, а мужчин - ухудшились. Следует отметить, что в этом году изменился маршрут полумарафона и трасса была более ровной по сравнению с прошлогодней.

Всего на старт главной дистанции вышли 750 любителей бега. Все финишеры главной дистанции получили памятную медаль с изображением портрета Дмитрия Яворницкого.

Это второй полумарафон, который мы, компания Run Ukraine, проводим в Днепре. Сегодня мы собрали 2500 бегунов. Среди них - профессиональные спортсмены, любители всех возрастов, дети и их родители. Это грандиозный спортивный праздник для каждого участника, его семьи и друзей. Я убедился в том, что Днепр - действительно беговой город. За год количество спортсменов главной дистанции увеличилось вдвое. Среди них и жители Днепра, и гости из других городов и стран. Благодаря бегу мы объединяем людей из разных уголков мира. Конечно, без поддержки города и его жителей такие масштабные беговые мероприятия невозможно сделать. В следующем году мы планируем увеличить количество поклонников бега на старте третьего Днепровского полумарафон. Работать над этим мы начнем уже сегодня", - делится впечатлениями генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

Уже второй год подряд титульным спонсором днепровского полумарафон является компания ИНТЕРПАЙП.

Компания Интерпайп уже второй год является спонсором днепровского полумарафона. Поддерживая такое событие, мы хотим, чтобы каждый украинец открыл для себя Днепр с новой стороны. Традиционно наш город считается промышленным центром Украины. Interpipe Dnipro Half Marathon позволяет показать его с другой стороны. Здесь не только производят сталь и строят космические корабли, в нашем городе можно хорошо провести выходные - принять участие в одном из забегов или поболеть за тех, кто поддерживает здоровый образ жизни. В этом году показать такой пример вышли почти 400 сотрудников ИНТЕРПАЙП и их дети. Более 40 человек бежали максимальную дистанцию ​​- 21,0795 км. Надеюсь, что и число наших сотрудников, и общее количество участников будет расти. До встречи на Interpipe Dnipro Half Marathon 2018 ", - комментирует директор по корпоративным отношениям ИНТЕРПАЙП Дмитрий Кисилевский.

Кроме полумарафонской дистанции, участники могли выбрать старт на дистанциях 10 км, 5 км и 2 км. На дистанцию ​​5 км вышел самый старший участник мероприятия - 74-летний Вадим Максименко, доказав своим примером, что бег доступен для всех, независимо от возраста. В рамках Interpipe Dnipro Half Marathon 2017 также прошли детские забеги на 100 м, 500 м и 1000 м. Впервые состоялись эстафетные старты, а также открытый кубок среди студентов University Cup (2 км), соревнования среди работников сферы безопасности Security Cup (5 км) и забег работников металлургической отрасли Steel Cup (2 км), в котором победили представители промышленной компании ИНТЕРПАЙП. Продолжая традицию прошлого года, в беговом мероприятии приняли участие 19 человек с инвалидностью, преодолев дистанцию ​​Hand Bikes 2 км на колясках.

Кроме того, в рамках INTERPIPE Dnipro Half Marathon 2017 прошел благотворительный забег "Переможці", посвященный одноименному социальному проекту телеканала "1+1". Цель забега - сбор средств на приобретение спортивных протезов для ветеранов АТО.

В мероприятии приняли участие президент Федерации легкой атлетики Днепра Марина Филатова; заслуженный мастер спорта Украины, чемпион Европы и мира в беге на 1500 м в помещении Иван Гешко; ведущая телеканала “1+1” Соломия Витвицкая. Днепровский полумарафон состоялся при поддержке ОО Start Dnipro и Днепровского городского совета. 28 мая бегунов из разных городов Украины пришел поддержать мэр города Борис Филатов.

INTERPIPE Dnipro Half Marathon 2017 - второй этап беговой лиги Run Ukraine Running League 2017, которая включает в себя пять стартов в четырех городах Украины. Регистрация на все мероприятия лиги доступна на сайте runukraine.org