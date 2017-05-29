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Парубий: Путинская Россия – главная угроза для глобальной безопасности
Андрей Парубий / Фото: ТАСС

Парубий: Путинская Россия – главная угроза для глобальной безопасности

Остановить РФ может только НАТО

29.05.17 77
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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что путинскую Россию может остановить только Североатлантический альянс. Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси (Грузия), передает УНИАН.

Парубий подчеркнул, что путинская Россия сегодня - угроза номер один для глобальной безопасности всего мира. Он отметил, в частности, агрессию РФ против Украины и Грузии, вмешательство во внутренние дела Черногории; вмешательство в выборы в США, Франции и Германии, а также кибератаки на государственные органы и политические партии.

Спикер заметил, что это является лишь частью неоимперской стратегии по разрушению единого пространства свободных наций.

"Все это направлено на разрушение единства внутри НАТО, на то, чтобы посеять конфликты в середине Европы. Эти меры направлены на то, чтобы посеять конфликт между Европой и Соединенными Штатами Америки", - сказал Парубий.

Он добавил, что путинскую Россию можно остановить только совместными скоординированными действиями.  

"На сегодняшний день в мире нет ни одной международной организации, кроме НАТО, которая способна это сделать. Только сильный, расширенный Евроатлантический союз. И альтернативы этому нет. Потому что ежедневно Кремль создает новые глобальные вызовы безопасности. И не только в Европе, но и в других уголках мира, как это мы видим в Сирии", - добавил Парубий.

Напомним, лидеры "Большой семерки" не исключают дополнительных санкций против России в случае невыполнения Минских соглашений. 

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