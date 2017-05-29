Парубий: Путинская Россия – главная угроза для глобальной безопасности

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что путинскую Россию может остановить только Североатлантический альянс. Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси (Грузия), передает УНИАН.

Парубий подчеркнул, что путинская Россия сегодня - угроза номер один для глобальной безопасности всего мира. Он отметил, в частности, агрессию РФ против Украины и Грузии, вмешательство во внутренние дела Черногории; вмешательство в выборы в США, Франции и Германии, а также кибератаки на государственные органы и политические партии.

Спикер заметил, что это является лишь частью неоимперской стратегии по разрушению единого пространства свободных наций.

"Все это направлено на разрушение единства внутри НАТО, на то, чтобы посеять конфликты в середине Европы. Эти меры направлены на то, чтобы посеять конфликт между Европой и Соединенными Штатами Америки", - сказал Парубий.

Он добавил, что путинскую Россию можно остановить только совместными скоординированными действиями.

"На сегодняшний день в мире нет ни одной международной организации, кроме НАТО, которая способна это сделать. Только сильный, расширенный Евроатлантический союз. И альтернативы этому нет. Потому что ежедневно Кремль создает новые глобальные вызовы безопасности. И не только в Европе, но и в других уголках мира, как это мы видим в Сирии", - добавил Парубий.

Напомним, лидеры "Большой семерки" не исключают дополнительных санкций против России в случае невыполнения Минских соглашений.