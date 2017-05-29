Муженко: Большинство украинских миротворцев сейчас находятся в Донбассе

Большинство украинских миротворцев сейчас принимают участие в антитеррористической операции в Донбассе. Об этом заявил начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Муженко заявил, что одной из ключевых задач ООН является поддержание мира и безопасности в мире, и Украина с первых лет независимости является активным участником миротворческой деятельности.
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"Примеры самоотверженности, мужества и героизма воинов-миротворцев золотыми буквами вписаны в новейшую историю украинского войска. Сегодня большинство из них принимает непосредственное участие в выполнении задач антитеррористической операции, применяя при этом приобретенный уникальный боевой опыт", - заявил он.
Напомним, 29 мая отмечается Международный день миротворцев.