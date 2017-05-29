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Главная » Страна » Защита Януковича хотела, чтобы прокуроры зачитывали все три тома материалов по делу

Защита Януковича хотела, чтобы прокуроры зачитывали все три тома материалов по делу

Защита Януковича хотела, чтобы прокуроры зачитывали все три тома материалов по делу
Виктор Янукович / Фото: kvedomosti.com

Оболонский суд отклонил ходатайство адвокатов экс-президента

29.05.17 22
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Оболонский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича о том, чтобы прокурор зачитал важнейшие документы из обвинительного акта. Об этом сообщает Укринформ.

"Более 700 страниц к вступлению. Не может суд просто привлечь три тома с материалами. Надо, чтобы прокуратура прошлась, высказалась по важнейшим документам, доказательствам - объявила их в судебном заседании надлежащим образом", - зачитал ходатайство адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

"Сейчас идет подготовительное судебное заседание. Суд не вправе обязать прокурора объявлять их. Сейчас надо выслушать мнения сторон по назначению общего или специального судебного рассмотрения дела, а также решить вопрос относительно суда присяжных", - отметил председательствующий судья Владислав Девятко.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель стороны обвинения - прокурор отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Руслан Кравченко считает, что защита беглого бывшего президента Виктора Януковича может подавать ходатайства с целью намеренного затягивания судебного процесса в деле о государственной измене.

Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд приговорить экс-президента Виктора Януковича к пожизненному заключению за государственную измену.

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