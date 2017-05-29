Защита Януковича хотела, чтобы прокуроры зачитывали все три тома материалов по делу

Оболонский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича о том, чтобы прокурор зачитал важнейшие документы из обвинительного акта. Об этом сообщает Укринформ.

"Более 700 страниц к вступлению. Не может суд просто привлечь три тома с материалами. Надо, чтобы прокуратура прошлась, высказалась по важнейшим документам, доказательствам - объявила их в судебном заседании надлежащим образом", - зачитал ходатайство адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

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"Сейчас идет подготовительное судебное заседание. Суд не вправе обязать прокурора объявлять их. Сейчас надо выслушать мнения сторон по назначению общего или специального судебного рассмотрения дела, а также решить вопрос относительно суда присяжных", - отметил председательствующий судья Владислав Девятко.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель стороны обвинения - прокурор отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Руслан Кравченко считает, что защита беглого бывшего президента Виктора Януковича может подавать ходатайства с целью намеренного затягивания судебного процесса в деле о государственной измене.

Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд приговорить экс-президента Виктора Януковича к пожизненному заключению за государственную измену.