В Черновцах боевика "ДНР" приговорили к 11 годам тюрьмы

29-летний житель Макеевки принимал активное участие в боевых действиях в Донбассе

В Черновцах Шевченковский районный суд приговорил к 11 годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В суде сторона обвинения доказала, что обвиняемый 29-летний житель Макеевки Александр Олексечук в составе террористической организации "ДНР" принимал активное участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины и работников правоохранительных органов на территории Донецкой области.

Обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к 11 годам лишения свободы.

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Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения приговора к исполнению.