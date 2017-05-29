Украинцы участвуют в 9-ти международных операциях по поддержанию мира и безопасности

448 украинских военнослужащих сейчас участвуют в девяти международных операциях по поддержанию мира и безопасности в мире. Об этом сообщает издание Министерства обороны Народная армия.

"На сегодняшний день 448 военнослужащих Вооруженных сил Украины участвуют в 9-ти международных операциях по поддержанию мира и безопасности в 7 странах мира и районе Абьей под руководством ООН, НАТО и в составе Совместных миротворческих сил в Приднестровском регионе Молдовы", - пишет издание.

В частности, в миссиях ООН задействованы 338 наших соотечественника, в миссиях НАТО – 50 миротворцев. Кроме того, 10 украинцев в составе Совместных миротворческих сил пребывают в Приднестровье.

Всего с 1992 года в международных операциях приняли участие 42 тыс. миротворцев из Украины, 54 человека погибли в миссиях.

Миротворческие миссии с участием украинцев / Источник: na.mil.gov.ua

Источник: na.mil.gov.ua