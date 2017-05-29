Данилишин: Всех проблем пенсионеров одной лишь реформой не решить

Пенсионная реформа является очень важным, но не единственным условием для улучшения ситуации с пенсионным обеспечением старшего поколения. Такое мнение в высказал председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, передает Укринформ.

"Всерьез рассчитывать на решение проблем пенсионеров за счет только пенсионной реформы – утопия. Лично я убежден, что пенсионная реформа является очень важным, но не единственным условием для улучшения ситуации с пенсионным обеспечением старшего поколения", – сказал Данилишин.

По его словам, только крепкая экономика является надежной основой повышения благосостояния населения, в том числе пенсионеров. Должен применяться комплексный подход, следует обеспечить устойчивый и стабильный рост экономики, максимально детенизировать экономические отношения, создавать достойные рабочие места, проводить активную демографическую и семейную политику и тому подобное.

"Наша пенсионная система находится в критическом состоянии и нуждается в кардинальном реформировании. И украинские, и мировые экономисты единодушны в этом выводе. Я также приветствую намерения правительства сделать национальную пенсионную систему, с одной стороны, адекватной современным вызовам (геополитическим, демографическим, экономическим, финансовым), а с другой – стабильно финансово устойчивой. Кстати, в развитых странах средства пенсионных фондов являются наиболее надежной долгосрочной основой финансовых ресурсов банков. Но нам до этого еще далеко. Потому что дефицит Пенсионного фонда Украины в 2016 году превысил 141 млрд грн, а система негосударственных пенсионных фондов не развивается", – добавил Данилишин.

Напомним, пенсионная реформа, разработанная правительством, предполагает поэтапное увеличение трудового стажа для выхода на пенсию с 25 до 35 лет.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснется, по предварительным расчетам, 5,6 миллиона украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.