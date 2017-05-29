Жена Вороненкова считает, что Путин лично не причастен к убийству ее мужа

Президент РФ Владимир Путин лично не причастен к убийству Дениса Вороненкова, а нападение на было организовано по инициативе ФСБ. Об этом завила жена убитого депутата Мария Максакова в эфире телеканала ZIK.

"Я все равно не считаю, что Путин был в курсе того, что произойдет 23 марта… Я считаю, что они (сотрудники ФСБ – ред.) сделали то, что они хотели и мечтали сделать", - выразила мнение вдова Вороненкова.

Максакова рассказала, что накануне убийства Вороненкова сотрудники ФСБ похитили в Беларуси его водителя.

"Едет наш водитель накануне, пересекает границу Беларуси… На блок-посту Гомеля останавливают водителя и туда вызываются якобы пограничники, а на самом деле приезжает два автобуса с ФСБшниками, нашего водителя крадут. Я могу даже назвать фамилии этих людей. Они похитили человека с территории Беларуси, конвоировали его обратно в Брянскую область", - отметила Максакова.

По ее словам, там водителя допрашивали в течение 12 часов.

"Его лишили средств связи, не кормили, не давали спать, задавали множество вопросов… Когда в итоге Влад (водитель, - ред.) все-таки пересек границу Украины и приехал в это же самое утро в Киев, у Дениса произошло какое-то облегчение... Вместо того, чтобы подумать, для чего все это было, когда крадут человека с территории другого государства. Кто-то будет это расследовать?", - рассказала вдова Вороненкова.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева на улице Пушкинской. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, однако сам получил ранения. Того, кто стрелял, госпитализировали. Медики пытались спасти ему жизнь, однако он умер в больнице.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что стрелок - гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов. Он родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами. Паршов с 2011 года находился в розыске.

Ранее Вороненков дал Генеральной прокуратуре Украины показания против беглого экс-президента Виктора Януковича. 6 декабря 2016 года он получил украинское гражданство.