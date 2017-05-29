СБУ проводит обыск в "Яндекс Украина"

СБУ проводит обыск в киевском и одесском офисах "Яндекс Украина". Об этом сообщает Marketingchallenge со ссылкой на пресс-секретаря Службы безопасности Украины Елену Гитлянскую.

По словам Гитлянской, обыск проводится на основании статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена.

"В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию", - сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru запрещен на три года.

Председатель интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что для блокирования данных сайтов со стороны всех без исключения провайдеров может понадобиться время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети.

Председатель ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины" Татьяна Попова заявила, что теоретически технически ограничить доступ к некоторому количеству ресурсов можно, но на практике это ограничение можно будет легко обойти.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины заявил, что обязательно будет выполнять соответствующее решение в пределах своих полномочий и компетенций в соответствии с решением СНБО.

В СБУ заявили, что вместе с другими правоохранительными органами разрабатывают изменения в законодательство Украины по механизму блокирования подпавших под санкции интернет-ресурсов, а значительная часть интернет-провайдеров уже имеет техническую возможность блокировать эти интернет-ресурсы.