Судьи отказались переносить заседание по делу Януковича

Оболонский районный суд Киева отказал защите в переносе подготовительного заседания по делу о государственной измене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает РБК-Украина.

Адвокаты Януковича ходатайствовали о переносе заседания, поскольку на сегодня в Апелляционном суде Киева назначено слушание жалобы об изменении подсудности дела.

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"Мы уже третий раз собираемся на подготовительное заседание для того, чтобы сторона обвинения и защиты могли реализовать свои права. Поэтому в деле перерыв до 14:00 ", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Сообщается, что после перерыва будет обсуждаться вопрос об участии суда присяжных.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель стороны обвинения - прокурор отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Руслан Кравченко считает, что защита беглого бывшего президента Виктора Януковича может подавать ходатайства с целью намеренного затягивания судебного процесса в деле о государственной измене.

Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд приговорить экс-президента Виктора Януковича к пожизненному заключению за государственную измену.