Розенко заявил о недоработках в проекте пенсионной реформы

Пенсионная реформа должна предусматривать не только изменение солидарной системы, но и введение накопительной

К правительственному проекту пенсионной реформы есть много вопросов, в том числе и у министров, поэтому его необходимо серьезно доработать. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко , передает Интерфакс-Украина.

"Все мы видим, ни для кого не секрет, что к этому варианту пенсионной реформы есть очень много замечаний, в том числе у министров, у народных депутатов, у экспертов, специалистов. Я считаю, что проект пенсионной реформы должен быть существенно доработан", – сказал Розенко.

Вице-премьер отметил, что к обсуждению пенсионной реформы должен быть привлечен большой круг экспертов, в частности, представителей работодателей и профсоюзов, которые еще не видели варианта пенсионной реформы.

При этом Розенко уточнил, что, по его мнению, пенсионная реформа должна предусматривать не только изменение солидарной системы, но и введение накопительной.

"Я хотел бы увидеть будущее пенсионной системы, потому что, на мой взгляд, законсервировать солидарную систему и навести там порядок – этого мало", – отметил он.

Розенко добавил, что высказал свои предложения министру социальной политики Андрею Реве.

Напомним, пенсионная реформа, разработанная правительством, предполагает поэтапное увеличение трудового стажа для выхода на пенсию с 25 до 35 лет.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснется, по предварительным расчетам, 5,6 миллиона украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.