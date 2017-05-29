На встрече "нормандского формата" обсудят соблюдение перемирия в Донбассе

Власти Германии подтвердили проведение во вторник, 30 мая, встречи в рамках "нормандского формата" на уровне заместителей глав МИД для обсуждения ситуации на востоке Украины. Об этом сообщают европейские СМИ.
"Цель встречи – рассмотреть нынешнюю ситуацию на местах, причем речь идет как о проблеме соблюдения перемирия, так и обо всех остальных обязательствах в рамках Минских договоренностей", – заявил представитель МИД Германии Мартин Шефер.
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Встреча состоится в Берлине.