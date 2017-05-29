Парубий предложил провести сессию Ассамблеи НАТО в Киеве

3 июля в Киеве пройдут торжества по случаю 20-й годовщины подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился к президенту Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора Паоло Алли с просьбой рассмотреть возможность проведения одной из следующих сессий Ассамблеи в Киеве.

Об этом он сказал во время трехсторонней встречи в рамках заседания ПА НАТО в Тбилиси с президентом Ассамблеи Паоло Алли и председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе, сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Парубий обратился к Алли с просьбой рассмотреть возможность проведения одной из следующих сессий Парламентской Ассамблеи НАТО в Киеве.

Председатель Верховной Рады информировал о ходе боевых действий в Донбассе, в частности, об усилении обстрелов по украинским позициям со стороны российских оккупантов, и отметил, что Россия накапливает оружие в Крыму.

"Мы считаем, что это угроза не только для региона, но и для всего мира. Поэтому солидарность всего мира очень важна", - отметил спикер украинского парламента.

Он пригласил председателя парламента Грузии посетить Киев 3 июля и принять участие в торжествах по случаю 20-й годовщины подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО.

"Я убежден, что наше сотрудничество с НАТО и Грузией будет только усиливаться", - подчеркнул председатель ВР.

Напомним, Парубий будет находиться с визитом в столице Грузии Тбилиси 29-30 мая с целью участия в пленарном заседании весенней сессии ПА НАТО. Программой визита предусмотрено проведение двусторонних и трехсторонних встреч, в частности, с президентом ПА НАТО, председателем парламента Грузии, президентом Грузии.

