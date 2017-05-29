Во Львовской области задержали поезда из-за сумки на рельсах

Взрывотехники обследовали сумку и выяснили, что в ней нет опасных предметов

Более чем на час сотрудники полиции ограничивали движение железнодорожного и автомобильного транспорта во Львовской области в понедельник, 29 мая. Об этом сообщает отдел коммуникаций главного управления Национальной полиции во Львовской области.

В 10:25 в понедельник в полицию позвонил диспетчер "Львовской железной дороги" и сообщил, что на железнодорожном перегоне между селами Подборцы и Борщовичи Пустомытовского района обнаружили подозрительную камуфляжную сумку.

В связи с находкой был ограничено движение на железной дороге в киевском направлении, а также на автодороге над железной дорогой. Взрывотехники провели обследование сумки и выяснили, что в ней нет опасных предметов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Черновцах поймали очередного псевдоминера

По данным полиции, приблизительно через час движение на железной дороге и автотрассе было восстановлено в штатном режиме.