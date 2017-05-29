Украина импортировала из Словакии по реверсу уже 35 миллиардов кубов газа

По состоянию на 29 мая Украина уже 549 дней не импортирует газ из России

Украина с начала работы реверсного маршрута поставок природного газа из Словакии - со 2 сентября 2014 года по 29 мая 2017 года (1000 дней) - импортировала более 35 миллиардов кубометров "голубого" топлива.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

"Сегодня 1000 дней работы словацкого реверсного маршрута, за этот период в Украину поступило более 35 миллиардов кубометров газа газа", - говорится в сообщении.

По данным Минэнергоугля, в 2014 году по этому маршруту было импортировано 3,6 миллиарда кубометров, в 2015 – 9,7 миллиарда кубометров, в 2016 – 9,1 миллиарда кубометров, в 2017 году – уже 4 миллиардов кубометров.

"Благодаря работе этого газотранспортного коридора, Украина два отопительных сезона прошла без импорта газа из РФ", - отмечается в сообщении.

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По словам советника министра энергетики Максима Белявского, техническая идея запуска реверсных маршрутов из европейских стран появилась еще в 2009 году.

Напомним, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома". В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

По данным Укртрансгаза, по состоянию на 29 мая Украина уже 549 дней не импортирует газ из России.