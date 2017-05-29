Ученые Украины и Японии проведут совместные исследования зоны ЧАЭС

В Украине начинаются исследования в рамках совместного украино-японского научно-технического проекта SATREPS касательно сотрудничества двух стран в вопросах управления зоной отчуждения после аварий на АЭС. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает Укринформ.

"Мы начинаем совместный проект – партнерство научно-технического сотрудничества ради устойчивого развития. В действительности, это не первое сотрудничество между украинской и японской стороной, нашими учеными и правительственными организациями. К сожалению, нас объединили в этом сотрудничестве не слишком приятные вещи – это аварии на Чернобыльской станции и на станции Фукусима", – сказал Семерак.

По его словам, проект был инициирован украинскими учеными и поддержан японскими партнерами и нацелен на то, чтобы найти новые решения относительно управления загрязненными радионуклидами территориями, превращения этих территорий в радиационно и экологически безопасные и возвращения их в пользование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Чернобылем начали строить хранилище отработанного ядерного топлива

Посол Японии в Украине Суми Шигеки отметил, что главная задача проекта SATREPS - исследование радиоэкологического влияния аварий на атомных электростанциях. Он выразил надежду, что результатом этого проекта будет более четкая оценка и прояснение многих непонятных моментов относительно влияния радиации на естественную среду.