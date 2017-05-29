На этой неделе в Украине практически каждый день будет жарко, местами пройдут дожди с грозами.

Согласно прогнозу погоды от УНИАН, в понедельник в Украине без осадков. Теплее всего будет на западе и в центре - до +27°. В остальных регионах днем столбик термометра поднимется до +26°.

Прогноз на 29 мая

Во вторник, 30 мая, практически без осадков. Днем в центре и на западе до +28°, в остальных регионах +24°...+27°.

Прогноз на 30 мая

В среду, 31 мая, на западе пройдут дожди с грозами. Днем на востоке ожидается до +30°.

Прогноз на 31 мая

В четверг в Украине местами пройдут дожди. Ночью по стране +8°...+16°, днем на юге до +29°.

Прогноз на 1 июня

В пятницу без осадков. На юге днем до +26°, в остальных регионах +20°...+24°.

Прогноз на 2 июня

3 и 4 июня в Украине будет солнечно и без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет в Черниговской и Сумской областях - до +7°, на остальной территории +8°…+12°. Днем температура по стране +20°...+25°. В воскресенье ночью на востоке до +8°, днем в Украине +20°...+28°.

Прогноз на 3 июня

Прогноз на 4 июня

Народный прогноз

29 мая – Федор Житник. Этот день был последним для посева всех яровых культур.

30 мая – Евдокия Свистунья. Люди говорили: "Какова Евдокия, таково будет и лето".

31 мая – Федот Овсяник. Святой считается покровителем весны. Его считали лучшим помощником: "Придет Федот — последний дубовый лист развернет".

1 июня — Ивана Долгого. Если в этот день прохладная погода, еще 40 дней тепла не стоит ждать.

2 июня — Талагия. Идет дождь — все лето будет солнечным, а в декабре начнутся снегопады.

3 июня — Константина. Если в этот день будет дождь с градом, то 3 декабря — снег с крупой.

4 июня — мученика Василиска, Васильковый день. Сильная роса утром 4 июня - жди богатого урожая.