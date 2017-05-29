Без миротворческой миссии в Донбассе деоккупация невозможна, - Геращенко

Без введения миротворческой миссии на оккупированных территориях Украины будет трудно достичь как делимитаризации, так и деоккупации.

Об этом журналистам заявила первый замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко после встречи с делегацией постоянных представителей государств - участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), пишут СМИ.

"Без введения миротворческой миссии на оккупированных территориях будет трудно достичь там как делимитаризации, так и деоккупации. Поэтому мы стоим на позициях, что нужно, чтобы было принято положительное решение относительно миротворческой миссии на Донбассе", - сказала Геращенко.

Она отметила, что принятие такого решения блокирует Россия.

Геращенко добавила, что во время встречи поднимался также вопрос о недопустимости нарушения прав человека в Крыму. Обсуждался и недопуск со стороны РФ мониторинговых миссий, в том числе правозащитников, на оккупированную территорию Крыма.