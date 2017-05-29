На месте Ледового стадиона в Киеве построят крупнейший ТРЦ со спорткомплексом

Права на земельный участок с Ледовым стадионом по улице Глушкова, 9 в Голосеевском районе Киева купил под строительство крупнейшего в Украине торгово-развлекательного центра со спортивным комплексом бизнесмен Вагиф Алиев, инвестор и собственник столичных торгово-развлекательных центров Lavina Mall, Blockbuster Mall, Ocean Mall. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу правления ЧАО "Мандарин Плаза" Александра Черницкого.

"Мы будем там строить большой многофункциональный спортивный комплекс на 450 тыс. кв. м., который включает спортивную арену и торговые площади. Там также будет большая развлекательная зона – около 100 тыс. кв. м", – рассказал Черницкий.

Он подтвердил информацию о продаже компанией "Укрсоцбудинвест" (Киев), принадлежащей народному депутату Сергею Таруте, земельного участка по ул. Глушкова, 9, возле станции метро "Ипподром", компании Вагифа Алиева – Stadsis AB, которая, в свою очередь, владеет ЧАО "Мандарин Плаза".

Пресс-секретарь Таруты Елена Морозова ответила агентству, что в настоящее время "не может ни подтвердить, ни опровергнуть" информацию о продаже участка Алиеву.

Как сообщил Черницкий, новый ТРЦ будет включать около 60-70 тыс. кв. м спортивных площадей.

"Там будут проходить спортивные соревнования: баскетбол, хоккей, все спортивные события, которые проходят в закрытом формате. Более того, там, скорее всего, будет проходить Евробаскет", - сказал он.

Черницкий также добавил, что арендаторами нового ТРЦ станут большие международные операторы, "которых в Украине все давно ждут".

"Кроме того, Ikea смотрит в нашу сторону. Их намерения уже озвучены, представители специально сюда приезжали, встречались. То есть, уже существует большая вероятность их прихода", – сказал он.

В настоящее время, по словам главы правления "Мандарин Плазы", активно ведутся проектные работы по ТРЦ, которые осуществляет архитектурная компания Urban Experts & Leslie Jones Architecture (Киев). Начало строительства запланировано на конец 2017 года.