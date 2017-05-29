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Главная » Страна » Четырех фигурантов дела о стрельбе в Мукачево отпустили на поруки

Четырех фигурантов дела о стрельбе в Мукачево отпустили на поруки

Четырех фигурантов дела о стрельбе в Мукачево отпустили на поруки
Фото: Facebook Игоря Мосийчука

Поручился за бойцов "Правого сектора" мэр Сколе и народный депутат Головко

29.05.17 141
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Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области отпустил на поруки четырех бойцов организации "Правый сектор", которые фигурировали в деле о стрельбе в 2015 году.

Об этом сообщает УНИАН.

В понедельник состоялся суд над радикалами, которые стали участниками столкновения с криминалитетом и милицией в Мукачево летом 2015 года.

Сообщается, что судьи согласились отпустить бойцов на поруки мэра города Сколе Владимира Москаля и народного депутата Михаила Головко.

В то же время народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook сообщил, что "сегодня утром Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области освободил из-под стражи так называемых "Мукачевских партизан" — бойцов "Правого сектора" Владимира Бурчу (Скруджа), Сергея Деяка (Цюпу), Родиона Горбенко (Радика) и Романа Мунчака (Муню)".

"Ранее решением этого же суда с них было снято обвинение в терроризме в связи с участием в конфликте в июле 2015 года в Мукачево, где другими сторонами выступили представители местного криминалитета и правоохранительных органов", — пишет депутат.

Напомним, в Мукачево 11 июля 2015 года произошла стрельба. Конфликт возник между участниками "Правого сектора" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии правосеков, Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку "Правый сектор" начал мешать потокам контрабанды. В результате инцидента в Мукачево пострадало 14 человек, погибли трое.

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