Украина настаивает на доступе ОБСЕ к Дебальцево, – Геращенко

Оккупированный город превратился в "базу по приему техники и оружия из России"

Украина настаивает на том, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) должна получить доступ к подконтрольному боевикам Дебальцево Донецкой области.

Об этом заявила первый зампредседателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на встрече с делегацией постоянных представителей государств-участников ОБСЕ, передают украинские СМИ.

"Мы считаем, что необходимо, конечно, усовершенствовать мониторинг миссии СММ ОБСЕ", - отметила она.

"В украинском обществе есть большой вопрос относительно того, почему сегодня, за эти три года войны, миссия СММ ОБСЕ лишь несколько раз была возле границы. Почему не допускается ко всей оккупированной территории? И, например, закрытым остается Дебальцево", - добавила Геращенко.

По ее словам, сегодня Дебальцево "превратилось в базу - железнодорожный путь по приему техники и оружия из Российской Федерации".

Первый вице-спикер назвала недопустимым то, что на оккупированные территории не допускаются гуманитарные миссии в то время, "как туда вторглись более 50 так называемых гуманитарных конвоев РФ, через которые завозятся "как минимум, товары двойного назначения, а не гуманитарные".

Кроме того, Геращенко заявила о необходимости круглосуточной работы специальных хабов СММ ОБСЕ возле контрольных пунктов въезда-выезда.