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Главная » Страна » Кабмин предложил установить правовые основания для учреждений предварительного заключения СБУ

Кабмин предложил установить правовые основания для учреждений предварительного заключения СБУ

Кабмин предложил установить правовые основания для учреждений предварительного заключения СБУ
Иллюстративное фото

Законопроект предлагает установить правовые основания функционирования фактически существующих учреждений предварительного заключения

29.05.17 60
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В Верховной Раде рассмотрят законопроект, который позволяет Службе безопасности Украины (СБУ) унормировать работу следственных изоляторов.

Текст документа опубликован в понедельник, 29 мая, на сайте украинского парламента.

"Предложенные проектом закона изменения позволят установить правовые основания функционирования фактически существующих учреждений предварительного заключения Службы безопасности Украины", — говорится в пояснительной записке к нормативному акту.

Документ был разработан и внесен в Раду Кабинетом министров страны.

Напомним, в июле прошлого года международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали отчет, в котором утверждали, что СБУ незаконно удерживает людей в секретных тюрьмах.

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