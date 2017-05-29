Кабмин предложил установить правовые основания для учреждений предварительного заключения СБУ

В Верховной Раде рассмотрят законопроект, который позволяет Службе безопасности Украины (СБУ) унормировать работу следственных изоляторов.
Текст документа опубликован в понедельник, 29 мая, на сайте украинского парламента.
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"Предложенные проектом закона изменения позволят установить правовые основания функционирования фактически существующих учреждений предварительного заключения Службы безопасности Украины", — говорится в пояснительной записке к нормативному акту.
Документ был разработан и внесен в Раду Кабинетом министров страны.
Напомним, в июле прошлого года международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали отчет, в котором утверждали, что СБУ незаконно удерживает людей в секретных тюрьмах.