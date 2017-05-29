НБУ уничтожил 42 млрд грн

Национальный банк Украины в 2016 году изъял из оборота изношенных банкнот на 41,6 млрд грн.
Как отмечается в отчете НБУ, речь идет о 821,1 млн штук изношенных купюр, пишет finclub.net со ссылкой на отчет НБУ.
"Это количество купюр на 11,5% меньше, чем в 2015 году: 928,3 млн шт. на сумму 41,5 млрд грн", - говорится в отчете.
Поскольку сумма утилизированных денег оказалась всего на 0,24% меньше, чем годом ранее, это означает увеличение доли уничтоженных купюр крупных номиналов.
Напомним, Нацбанк озолотился почти на полмиллиарда долларов.