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Москаль обвинил ГФС в провале подготовки ко введению безвиза

Москаль обвинил ГФС в провале подготовки ко введению безвиза
Геннадий Москаль / Фото: Replyua

Глава Закарпатской ОГА заявил о саботаже со стороны киевских властей

29.05.17 105
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Руководитель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль обвинил Государственную фискальную службу в провале подготовки Украины ко введению безвизового режима с Евросоюзом.

По его словам, ГФС подобрала подрядчиков для модернизации двух международных пропускных пунктов на украинско-словацкой границе Ужгород – Вишне Немецкое и на украинско-венгерской границе Лужанка – Берегшурань. Однако представитель компании взял треть от стоимости работ и сбежал. Средства были выделены в форме грантов от Евросоюза. В то же время ЕС проводит по данным фактам аудит.

Об этом Москаль рассказал на совещании при участии президента Украины Петра Порошенко на минувшей неделе в Луцке, сообщили в пресс-службе чиновника 29 мая.

Москаль добавил, что с 2015 года работает над получением разрешений для открытия 19-ти новых пунктов пропуска со странами ЕС: 8 – с Венгрией, 6 – с Румынией, 4 – со Словакией и 1 – с Польшей. По его словам, местные власти многократно обращалась по этому поводу в Кабмин, отдельные министерства и ГФС.

"На наши обращения накладывались резолюции "К исполнению", "Срочно рассмотреть" и т.д., но реальной работы сделано не было. Удалось договориться об открытии только одного МПП – "Большая Паладь – Нодьгодош" на украинско-венгерской границе", - констатировал он.

Напомним, президент подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению безвиза.

 

 

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