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Главная » Страна » "Антонов" должен выплатить 180 млн рублей в пользу минобороны РФ, - российский суд

"Антонов" должен выплатить 180 млн рублей в пользу минобороны РФ, - российский суд

"Антонов" должен выплатить 180 млн рублей в пользу минобороны РФ, - российский суд
Фото: DonPress.com

Речь идет о контракте от 16 мая 1989 года 

29.05.17 801
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Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций по иску Минобороны России, которые обязывали взыскать с украинского государственного авиастроительного предприятия "Антонов" более 180 миллионов рублей неустойки.

Об этом сообщают российские СМИ.

Минобороны России в июле 2015 года в суде потребовало взыскать с ГП "Антонов" более 357 миллионов рублей неустойки за нарушение ответчиком сроков выполнения двух этапов опытно-конструкторских работ (ОКР) в рамках контракта от 16 мая 1989 года на разработку самолета "Ан".

По условиям дополнительного соглашения к контракту, Антонов должен был выполнить два этапа работ до 25 ноября 2012 года, однако, по состоянию на 20 сентября 2016 года, как указал истец, работы заказчику не были сданы.

Именно за невыполненные работы и хочет получить деньги Россия.

Напомним, ГП "Антонов" изменит форму собственности.

 
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