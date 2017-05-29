Под Киевом обнаружен тайник с боеприпасами

Полицейские по вызову граждан обнаружили тайник боеприпасов с большим количеством патронов и гранат вблизи села Юровка в Киево-Святошинском районе.
Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Киевской области, неизвестные спрятали взрывные материалы на территории стихийного свалки.
Полиция устанавливает владельцев опасной находки.
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В частности, специалисты изъяли восемь предметов, похожих на реактивные противотанковые гранаты; 161 патрон калибром 7,62х54; кусок взрывчатого вещества, весом 200 гр.; 24 предмета, похожие на боеприпасы к подствольному гранатомету; 47 патронов в ленте.