Норма провоза товаров через линию соприкосновения в зоне АТО увеличена

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) приняло решение увеличить норму провоза товаров через линию соприкосновения в зоне антитеррористической операции (АТО) до 150 кг для физических лиц.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра МинВОТ Георгий Тука.
"Только что подписал письмо силовикам, которым информирую, что приказом министра от 11 апреля 2017 года частным лицам разрешено перевозить вещи весом до 150 кг", - отметил он.
Напомним, действующим постановлением Кабинета Министров Украины № 1035 от 16 декабря 2015 года "Об ограничении поставок отдельных товаров (работ, услуг) с временно оккупированной территории на другую территорию Украины и/или с другой территории Украины на временно оккупированную территорию" запрещается перемещение через линию разграничения товаров (работ, услуг), суммарный вес которых превышает 50 кг на одного человека.