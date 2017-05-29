Экс-замминистра здравоохранения Василишин отпущен под залог

Печерский районный суд Киева отпустил под залог в 2 млн гривен экс-заместителя министра здравоохранения Романа Василишина, который обвиняется во взяточничестве.
Об этом говорится в решении суда от 19 мая 2017 года, на которое ссылаются ряд СМИ.
Так, суд отказался рассматривать дело, поскольку при аресте Василишина была нарушена подсудность.
В суде пояснили, что получение неправомерной выгоды, согласно украинскому законодательству, является коррупционным деянием, и поэтому задержание Романа Василишина относилось к компетенции НАБУ, а не Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины.
Таким образом, было нарушение процессуальных норм и решение прокурора об аресте Романа Василишина было признано незаконным.
Напомним, судьи отказались переносить заседание по делу Януковича.