Экс-замминистра здравоохранения Василишин отпущен под залог

Об этом говорится в решении суда от 19 мая 2017 года, на которое ссылаются ряд СМИ.

Так, суд отказался рассматривать дело, поскольку при аресте Василишина была нарушена подсудность.

В суде пояснили, что получение неправомерной выгоды, согласно украинскому законодательству, является коррупционным деянием, и поэтому задержание Романа Василишина относилось к компетенции НАБУ, а не Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины.

Таким образом, было нарушение процессуальных норм и решение прокурора об аресте Романа Василишина было признано незаконным.

Напомним, судьи отказались переносить заседание по делу Януковича.