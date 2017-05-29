Земельной реформой займется рабочая группа Кабмина

Правительство намерено в ближайшее время создать межведомственную рабочую группу в составе Кабмина, народных депутатов, представителей профильных аграрных ассоциаций и экспертов, которая разработает концепцию первого этапа земельной реформы в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"В ближайшее время рабочая группа представит концепцию первого этапа земельной реформы на основе уже существующих наработок правительства и с учетом мнения всех, кто имеет отношение к развитию аграрного сектора Украины", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил подготовить правительственное постановление, которое исключит злоупотребления на рынке земли уже сейчас. Существует несколько сценариев проведения земельной реформы в Украине, однако основной задачей правительства является выбор такой модели, которая будет учитывать интересы фермеров и способствовать развитию украинского села.

Отмечается, что в среднесрочной перспективе открытие рынка земли позволит изменить тип украинской экономики с сырьевой на экономику с добавленной стоимостью. Пресс-служба подчеркнула, что процесс открытия рынка в Украине должен происходить постепенно. Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли, в случае отмены моратория, смогут только граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га.

"На данном этапе мы категорически против продажи земли иностранцам, против открытия рынка земель для юрлиц… Если открывать рынок, то так, чтобы это способствовало созданию настоящего фермерского класса", - цитирует пресс-служба Гройсмана.

В сообщении отмечается, что участники совещания признали факт существования теневого рынка земли в стране. Так, по данным первого вице-премьер-министра Степана Кубива, в 2016 году на неконкурентной основе в пользование было передано 1,5 миллиона га земли сельскохозяйственного назначения. При этом стартовая цена аренды за гектар составляла всего 940 гривень. Зато на конкурсной основе в пользование было передано всего 42 тысячи га земель по значительно более высокой цене.

Напомним, в Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года. В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельхозземель.