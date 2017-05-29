Киев готов к консультациям с Москвой в рамках ВТО

Украина готова провести консультации в рамках Всемирной торговой организации для разрешения споров с Россией.
Об этом говорится в сообщении МЭРТ.
29 мая 2017 года Украина приняла запрос о готовности в проведении указанных консультаций, действуя в соответствии с нормами, принципами и обязательствами, взятыми ею при вступлении в ВТО.
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"Российская Федерация применяет практику постоянных ограничений законных прав и интересов Украины, в частности продолжая введение целенаправленной торговой агрессии против Украины. Требование России о проведении консультаций в рамках ВТО - является очередным шагом экономического, торгового и правового давления на Украину", - говорится в сообщении.
Напомним, решение по вагонному спору Украины и России вынесут следующей весной.