Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Киев готов к консультациям с Москвой в рамках ВТО

Киев готов к консультациям с Москвой в рамках ВТО

Киев готов к консультациям с Москвой в рамках ВТО
Коллаж ZN.UA

Украина действует в соответствии с нормами, принципами и обязательствами, взятыми ею при вступлении в организацию

29.05.17 73
000

Украина готова провести консультации в рамках Всемирной торговой организации для разрешения споров с Россией.

Об этом говорится в сообщении МЭРТ.

29 мая 2017 года Украина приняла запрос о готовности в проведении указанных консультаций, действуя в соответствии с нормами, принципами и обязательствами, взятыми ею при вступлении в ВТО.

"Российская Федерация применяет практику постоянных ограничений законных прав и интересов Украины, в частности продолжая введение целенаправленной торговой агрессии против Украины. Требование России о проведении консультаций в рамках ВТО - является очередным шагом экономического, торгового и правового давления на Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, решение по вагонному спору Украины и России вынесут следующей весной.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Макрон сдержанно встретил Путина в ПарижеБез миротворческой миссии в Донбассе деоккупация невозможна, - ГеращенкоУченые Украины и Японии проведут совместные исследования зоны ЧАЭС

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 5990
  2. Семь жизней. Как американская семья усыновила семерых детей с Донбасса и из Николаева 3592
  3. Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 3324
  4. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 6891
  5. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 3252
  6. Больной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям 1271
  7. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 1947
  8. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 9414
  9. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 3296
  10. Приехали. Как группам из Крыма и Донбасса живётся после переезда в Киев 3566
  1. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 5144 / 7159
  2. Благодаря войне. Чем современные синоптики обязаны Первой мировой 4128 / 4646
  3. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Запорожья 4038 / 6023
  4. Матиос в ответ на обвинения Горбатюка перешел на личности 3442 / 3936
  5. Розенко заявил о недоработках в проекте пенсионной реформы 2511 / 2626
  6. Около 70 тысяч бывших бойцов АТО имеют синдром ПТСР 2484 / 2977
  7. Горячее "железо". Топ-5 смартфонов весны 2017 года 2478 / 2782
  8. Макрон сдержанно встретил Путина в Париже 2473 / 2720
  9. Как выглядит сейчас легендарный ДАП 2458 / 2745
  10. Бойцы "Азова" задержаны за убийство, - Матиос 2383 / 2717
  1. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 28 / 7159
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Запорожья 24 / 6023
  3. Эпоха постневинности. Как Россия идет к новому варварству 20 / 1370
  4. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 19 / 3296
  5. Проект о туризме открыл 12 вакансий путешественника с зарплатой 2,5 тысячи евро в месяц 17 / 1619
  6. Матиос в ответ на обвинения Горбатюка перешел на личности 13 / 3936
  7. "Большая семерка" похвалила Украину за прогресс в реформах 11 / 1936
  8. Ко Дню города в Киеве состоялась парусная регата 8 / 579
  9. Переговоры с Трампом по климату на саммите G7 прошли крайне неудовлетворительно, – Меркель 7 / 1699
  10. Благодаря войне. Чем современные синоптики обязаны Первой мировой 7 / 4646
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.