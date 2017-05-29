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Главная » Страна » Педофила, которого обвиняют в развращении двойняшек, поймали в Киеве

Педофила, которого обвиняют в развращении двойняшек, поймали в Киеве

Педофила, которого обвиняют в развращении двойняшек, поймали в Киеве
Иллюстративное фото

Искали преступника целый год

29.05.17 1400
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Еще в апреле 2016 года в полицию обратился старший сын киевлянки и сообщил, что отчим развращает его брата и сестру - двойняшек. На тот момент обоим было по 11 лет. Отчим, которым заинтересовалась полиция, сбежал.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Нацполиции Киева.

Полицейские сразу начали уголовное производство по ч. 3 ст. 153 (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина заставлял детей смотреть порнографические фильмы, раздевал и совершал распутные действия. При этом угрожал физической расправой и фотографировал на телефон.

Все это время, с апреля 2016 года, злоумышленник скрывался от правоохранителей. Однако, оперативники таки разыскали и задержали его.

46-летнему жителю Киева объявили о подозрении в совершении преступления, он находится под стражей.

За совершенное ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. На данный момент полиция проводит комплекс мероприятий по проверке причастности киевлянина к совершению других преступлений и собирает доказательную базу.

Напомним, Ребекка Хармс переживает за проведение ЛГБТ-маршa в Киеве.

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