Новости садоводства: декан Уманского университета попался на взятке

В понедельник, 29 мая, декана одного из факультетов Уманского национального университета садоводства задержан при получении части взятки в размере две тысячи гривен.
Как сообщает Черкасская прокуратура, коррупционер требовал деньги от студента за содействие во время сессии.
Полученную неправомерную выгоду задокументировали и изъяли в качестве доказательства.
Задержанному инкриминируют взяточничество по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Напомним, за должность медсестры во Львове просят 500 долларов.