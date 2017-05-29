В Украине уничтожена почти треть урожая плодово-ягодных культур

Больше всего пострадали абрикосы, персики и нектарины

В Министерстве аграрной политики подсчитали, что майские холода уничтожили почти треть урожая плодово-ягодных культур в стране.

Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Больше всего пострадали абрикосы, персики и нектарины. Зато витаминами можно будет запастись благодаря винограду. Ему нанесен наименьший ущерб – в пределах 13%.

Прогнозные показатели валового сбора урожая уменьшены на 29% на основе данных, поступивших от структурных подразделений агропромышленного развития облгосадминистраций, – говорится в сообщении.

В абсолютных показателях общенациональный прогноз урожая ягод и фруктов уменьшено с 2473 до 1755 тысяч тонн.

Напомним, в Минагрополитики успокоили – холодная погода не повлияла на зерновые. Их состояние оценивается как хорошее и удовлетворительное.