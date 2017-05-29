В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина с Порошенко

В ближайшие дни после подготовки специального доклада миссии ОБСЕ состоится телефонный разговор лидеров "нормандской четверки", куда входят Германия, Франция, Россия и Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, речь идет именно о телефонном разговоре.

Российскую сторону во время переговоров будет представлять статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Он рассказал, что участники встречи "нормандской четверки" в Берлине 30 мая заслушают представителей ОБСЕ и руководителей рабочих подгрупп Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Макрон сдержанно встретил Путина в Париже

"Завтра, во вторник, 30 мая пройдет встреча заместителей глав МИД нормандской четверки. Подобный механизм прописан в декларации четырех лидеров - сразу после Минских договоренностей в 2015 году была принята декларация президентов России, Франции, канцлера Германии и президента Украины. Мы достигли того, что периодически будет встречаться так называемый контрольный механизм на уровне замглав МИД, политдиректоров с целью суммировать все, что происходит и давать импульсы для ускорения", - сказал Карасин.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон на сегодняшней пресс-конференции после переговоров с главой РФ Владимиром Путиным сделал ряд жестких заявлений.

По его словам, российские иновещательные государственные СМИ Russia Today и Sputnik публикуют фейковые новости, поэтому он считает оправданным запрет на допуск журналистов этих массмедиа в свой штаб во время предвыборной гонки. Глава Франции назвал эти СМИ "инструментами влияния и пропаганды".



При этом Путин заявил, что Макрон не поднимал вопрос о возможном российском вмешательстве во французские выборы. Это подтвердил и сам президент Франции. Путин уточнил в этой связи, что его встреча с главным соперником Маркона на выборах Марин Ле Пен — не означает попытки оказать влияние на избирательный процесс. Комментируя эту ситуацию, Путин заметил, что она сама попросила о встрече, и не понимает, почему можно было бы ей отказать.



По итогам встречи Макрон отметил также, что санкции в отношении России могут быть ужесточены в случае эскалации конфликта в Донбассе. Путин, в свою очередь, ответил, что санкции против Москвы не будут способствовать стабилизации на востоке Украины.



Президент Франции заявил также, что вместе с российским лидером выступает за скорейшее проведение переговоров в "нормандском формате" с докладом представителей ОБСЕ.