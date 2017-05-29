Мэр, депутаты и их подчиненные задержаны за взятки на Закарпатье

Правоохранители 29 мая провели финальную стадию спецоперации по задержанию участников преступной схемы, участниками которой были мэр одного из городов в Закарпатской области, депутаты и начальники отделов городского совета.
Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции, чиновников задержали при получении $4 тысяч взятки.
К спецоперации привлекли сотрудников Управления защиты экономики в Закарпатской области, Службы безопасности Украины и прокуратуры.
Город, где задержали мэра-взяточника, не уточняется.
Коррупционеры требовали от предпринимателя взятку за предоставление в аренду земельного участка и согласования разрешительной документации на размещение малых архитектурных форм.
Напомним, главу Килийской РГА отпустили под залог в 1 млн грн.