Мэр, депутаты и их подчиненные задержаны за взятки на Закарпатье

Город, где взяли взяточников, почему-то не уточняется

Правоохранители 29 мая провели финальную стадию спецоперации по задержанию участников преступной схемы, участниками которой были мэр одного из городов в Закарпатской области, депутаты и начальники отделов городского совета.

Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции, чиновников задержали при получении $4 тысяч взятки.

К спецоперации привлекли сотрудников Управления защиты экономики в Закарпатской области, Службы безопасности Украины и прокуратуры.

Город, где задержали мэра-взяточника, не уточняется.

Коррупционеры требовали от предпринимателя взятку за предоставление в аренду земельного участка и согласования разрешительной документации на размещение малых архитектурных форм.

Напомним, главу Килийской РГА отпустили под залог в 1 млн грн.