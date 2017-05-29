Суд арестовал имущество Мартыненко, - СМИ

В САП изданию информацию не подтвердили, но и не опровергли

Суд по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры арестовал часть имущества бывшего народного депутата Николая Мартыненко.

Об этом сообщили сразу несколько украинских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника Цензор.НЕТ, суд несколько дней назад вынес решение арестовать квартиру, автомобиль и банковские счета Мартыненко. Вместе с тем, сам документ еще не готов.

В САП изданию эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, отметив, что пока текста решения суда нет в их распоряжении.

Информацию об аресте имущества также подтвердило издание "Украинская правда".

Напомним, Апелляционный суд оставил Мартыненко на свободе.