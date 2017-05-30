Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » АТО: боевики 50 раз обстреливали позиции ВСУ
Ситуация в Донбассе

АТО: боевики 50 раз обстреливали позиции ВСУ

АТО: боевики 50 раз обстреливали позиции ВСУ
Бойцы АТО в Донбассе / Фото пресс-центра полка "Азов"

Трое бойцов были ранены

30.05.17 73
100

За минувшие сутки боевики 50 раз открывали огонь по подразделениям украинских военнослужащих. При этом незаконные вооруженные формирования несколько снизили интенсивность применения тяжелого артиллерийского вооружения. Всего в течение суток зафиксировано 5 фактов использования противником оружия, запрещенного Минскими соглашениями.  Трое наших бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. Здесь пророссийские вооруженные бандформирования 18 раз открывали огонь по оборонным укреплениям сил АТО. Обстреляв из тяжелых артиллерийских систем прошлой ночью наши позиции вблизи Красногоровки, в течение остальных суток боевики открывали огонь из более легкого вооружения. Так, вечером противник из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал опорные пункты украинских подразделений в районе Павлополя, Гнутово, Чермалыка, Новотроицкого, Тарамчука, Березового и Талаковки. Вблизи Павлополя бандиты также били из минометов калибра 82 мм, а неподалеку Талаковки – из вооружения БМП.

Донецкое направление. На этом участке фронта незаконные вооруженные формирования совершили 15 обстрелов. Чаще всего они вели огонь по нашим позициям в пригороде Авдеевки, где несколько раз использовали минометы калибра 120 мм, 82 мм, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, под вражескими обстрелами из 82-мм минометов, БМП и пехотного вооружения неоднократно оказывались наши опорные пункты в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. Также вечером противник из минометов бил вблизи Зайцево, Верхнеторецкого и Песок.

Луганское направление. Здесь за прошедшие сутки зафиксировано 17 фактов использования российско-террористическими группировками оружия, что свидетельствует о повышении огневой активности противника на этом направлении. В частности, с 18:00 и до полуночи бандиты обстреливали украинских воинов, которые держат оборону возле Крымского, Новозвановки, Новоалександровки, Катериновки и станции Донец. Там враг в основном применял гранатометы и стрелковое оружие различных калибров.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина с ПорошенкоОколо 70 тысяч бывших бойцов АТО имеют синдром ПТСРНорма провоза товаров через линию соприкосновения в зоне АТО увеличена

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 6067
  2. Семь жизней. Как американская семья усыновила семерых детей с Донбасса и из Николаева 3644
  3. Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 3342
  4. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 6966
  5. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 3318
  6. Больной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям 1277
  7. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 1961
  8. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 9566
  9. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 3336
  10. Приехали. Как группам из Крыма и Донбасса живётся после переезда в Киев 3645
  1. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 5229 / 7857
  2. Матиос в ответ на обвинения Горбатюка перешел на личности 3699 / 4198
  3. Около 70 тысяч бывших бойцов АТО имеют синдром ПТСР 3265 / 3743
  4. Макрон сдержанно встретил Путина в Париже 2774 / 2981
  5. Розенко заявил о недоработках в проекте пенсионной реформы 2576 / 2695
  6. Проект о туризме открыл 12 вакансий путешественника с зарплатой 2,5 тысячи евро в месяц 1576 / 1778
  7. Педофила, которого обвиняют в развращении двойняшек, поймали в Киеве 1556 / 1804
  8. В Украине уничтожена почти треть урожая плодово-ягодных культур 1548 / 1773
  9. Горячее "железо". Топ-5 смартфонов весны 2017 года 1522 / 2977
  10. Эпоха постневинности. Как Россия идет к новому варварству 1508 / 1671
  1. Эпоха постневинности. Как Россия идет к новому варварству 37 / 1671
  2. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 28 / 7857
  3. Проект о туризме открыл 12 вакансий путешественника с зарплатой 2,5 тысячи евро в месяц 17 / 1778
  4. Матиос в ответ на обвинения Горбатюка перешел на личности 13 / 4198
  5. У журналистов из РФ перед встречей Макрона и Путина сгорели ноутбуки 6 / 1316
  6. Розенко заявил о недоработках в проекте пенсионной реформы 6 / 2695
  7. Семь жизней. Как американская семья усыновила семерых детей с Донбасса и из Николаева 6 / 3644
  8. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 6 / 9566
  9. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 5 / 3318
  10. Неудобный прокурор. Как продвигаются дела по преступлениям против Майдана 5 / 469
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.