АТО: боевики 50 раз обстреливали позиции ВСУ

За минувшие сутки боевики 50 раз открывали огонь по подразделениям украинских военнослужащих. При этом незаконные вооруженные формирования несколько снизили интенсивность применения тяжелого артиллерийского вооружения. Всего в течение суток зафиксировано 5 фактов использования противником оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Трое наших бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. Здесь пророссийские вооруженные бандформирования 18 раз открывали огонь по оборонным укреплениям сил АТО. Обстреляв из тяжелых артиллерийских систем прошлой ночью наши позиции вблизи Красногоровки, в течение остальных суток боевики открывали огонь из более легкого вооружения. Так, вечером противник из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал опорные пункты украинских подразделений в районе Павлополя, Гнутово, Чермалыка, Новотроицкого, Тарамчука, Березового и Талаковки. Вблизи Павлополя бандиты также били из минометов калибра 82 мм, а неподалеку Талаковки – из вооружения БМП.

Донецкое направление. На этом участке фронта незаконные вооруженные формирования совершили 15 обстрелов. Чаще всего они вели огонь по нашим позициям в пригороде Авдеевки, где несколько раз использовали минометы калибра 120 мм, 82 мм, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, под вражескими обстрелами из 82-мм минометов, БМП и пехотного вооружения неоднократно оказывались наши опорные пункты в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. Также вечером противник из минометов бил вблизи Зайцево, Верхнеторецкого и Песок.

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Луганское направление. Здесь за прошедшие сутки зафиксировано 17 фактов использования российско-террористическими группировками оружия, что свидетельствует о повышении огневой активности противника на этом направлении. В частности, с 18:00 и до полуночи бандиты обстреливали украинских воинов, которые держат оборону возле Крымского, Новозвановки, Новоалександровки, Катериновки и станции Донец. Там враг в основном применял гранатометы и стрелковое оружие различных калибров.