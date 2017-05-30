Сенат Нидерландов сегодня рассмотрит Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС

В Сенате (верхней палате парламента) Нидерландов сегодня состоится голосование по ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Об этом информирует УНИАН.

Согласно повестке дня, голосование состоится во второй половине дня. В частности, время голосования указано с 13.41 до 13.50 (14.41 и 14.50 по Киеву).

Как показало обсуждение депутатами этого вопроса 23 мая, есть все основания считать, что результат голосования будет положительным, - в Сенате есть большинство для поддержки ратификации Соглашения об ассоциации.

Законодательный акт в случае положительного голосования должен быть подписан королем и вступит в силу после публикации в Государственном журнале.

Напомним, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Документ должна ратифицировать верхняя палата (Сенат).

На сегодняшний день Нидерланды - единственная страна ЕС из 28 стран-членов, которая до сих пор не ратифицировала документ.

По результатам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года, в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% высказались против соглашения с Украиной. Референдум носил рекомендательный характер.