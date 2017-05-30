В Запорожской области столкнулись две маршрутки: пострадали 32 человека

В Запорожской области в результате аварии с двумя маршрутками пострадали 32 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным спасателей, около 7:30 в Мелитопольском районе на автодороге "Харьков-Симферополь" столкнулись маршрутный автобус "Богдан" с микроавтобусом Mercedes Sprinter.
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"В результате пострадали 32 человека, из которых в настоящее время 13 госпитализированы. Погибших нет", – сообщили в ГСЧС.
Напомним, 25 мая в результате дорожно-транспортного происшествия возле Великого Новгорода (РФ) погибли пятеро украинцев.