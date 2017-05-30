Количество переселенцев за год сократилось почти на 200 тыс.

Число внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с июля 2016 года уменьшилось почти на 200 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Сейчас же наблюдается тенденция к уменьшению количества внутренне перемещенных лиц, состоящих на учете в структурных подразделениях по вопросам соцзащиты населения, так с июля прошлого года общее количество ВПЛ уменьшилась более чем на 200 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Уменьшение количества переселенцев связано с возвращением людей на места своего постоянного проживания, а также с проверками управлений соцзащиты населения по выявлению лиц, которые утратили основания для получения статуса ВПЛ.

Так, по результатам принятых мер только в Донецкой области в течение июля 2016 - апреля 2017 снято с учета более 190 тыс. человек.

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По последним данным управлений соцзащиты населения, количество вынужденных переселенцев составляет 1 млн 584 тыс. человек или почти 1,3 млн семей. Наибольшее количество внутренне перемещенных лиц сосредоточено в Донецкой области - 528 тыс., Луганской - 289,7 тыс., Харьковской - 196,7 тыс., Киеве – 167 тыс. Среди общего количества внутренне перемещенных лиц - 806,6 тыс. пенсионеров, 57,6 тыс. человек с инвалидностью, 241 тыс. детей.

С целью обеспечения надлежащего учета внутренне перемещенных лиц создана и внедрена в опытную эксплуатацию Единая информационная база данных о внутренне перемещенных лицах.

Она позволяет выявлять двойников еще на стадии регистрации, сообщать управлениям по предыдущему месту регистрации о снятие с учета внутренне перемещенного лица, которое переехало на новое место жительства.