СМИ: В Киеве убили бывшего и.о. директора Укрспирта

Погибшим в результате стрельбы в Киеве оказался бывший и.о. директора Укрспирта Виктор Панков. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-секретаря столичной полиции Оксану Блищик.

Произошло убийство ориентировочно в 8.30 вблизи ТЦ "Алладин" по ул.Гришка. Неизвестный совершил выстрелы в прохожего из автомобиля "Ауди". Пешеход погиб на месте.

Виктор Панков исполнял обязанности директора предприятия.

Ранее столичная полиция сообщила, что в Дарницком районе Киева злоумышленник застрелил мужчину и скрылся с места происшествия на автомобиле "Ауди" красного цвета. В столице объявлен план "Перехват".