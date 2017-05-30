Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » МВД и Минюст договорились запретить слово "полиция" в названиях других организаций

МВД и Минюст договорились запретить слово "полиция" в названиях других организаций

МВД и Минюст договорились запретить слово "полиция" в названиях других организаций
Патрульная полиция / Фото: Пресс-служба МВД

Полиция в стране может быть только одна

30.05.17 42
000

Министерство внутренних дел и Министерство юстиции договорились запретить использование слова "полиция" в названиях общественных организаций и коммунальных предприятий. Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Он подчеркнул, что в соответствии с ч. 4 и 5 ст. 16 закона "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований" наименование юридического лица не может быть тождественным наименованию другого юридического лица (кроме органов местного самоуправления).

В данном случае речь идет об органе исполнительной власти – Национальной полиции Украины, которой закон разрешает использовать и сокращенное название – "полиция".

"То есть все муниципальные формирования по охране общественного порядка могут называться "стража" или чем-то похожим, на что местному самоуправлению фантазии хватит, - но "полиция" может быть в стране только одна - а именно "Национальная полиция Украина". Ну и лишний раз напоминаю, что такие формирования не могут никоим образом осуществлять правоохранительную деятельность, применение ими мер принуждения является незаконным и имеет состав преступления по статьям "Присвоение властных полномочий", "Самоуправство" и другие", - написал Шевченко.

Напомним, в Украине для охраны общественного порядка правоохранители будут использовать три специально укомплектованные современным оборудованием автомобиля и вертолет.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Дарницком районе Киева застрелили мужчинуВо Львовской области задержали поезда из-за сумки на рельсахНа Закарпатье браконьер случайно подстрелил мальчика

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 6144
  2. Семь жизней. Как американская семья усыновила семерых детей с Донбасса и из Николаева 3734
  3. Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 3371
  4. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 7083
  5. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 3413
  6. Больной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям 1291
  7. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 1978
  8. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 9709
  9. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 3396
  10. Приехали. Как группам из Крыма и Донбасса живётся после переезда в Киев 3776
  1. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 5596 / 8189
  2. Матиос в ответ на обвинения Горбатюка перешел на личности 3774 / 4260
  3. Около 70 тысяч бывших бойцов АТО имеют синдром ПТСР 3507 / 3904
  4. Макрон сдержанно встретил Путина в Париже 2847 / 3042
  5. Розенко заявил о недоработках в проекте пенсионной реформы 2631 / 2743
  6. Макрон поделился впечатлениями от разговора с Путиным: Нас разделяют общие противоречия 2123 / 2333
  7. Педофила, которого обвиняют в развращении двойняшек, поймали в Киеве 1727 / 1951
  8. Эпоха постневинности. Как Россия идет к новому варварству 1691 / 1859
  9. Проект о туризме открыл 12 вакансий путешественника с зарплатой 2,5 тысячи евро в месяц 1675 / 1855
  10. В России открыли еще три уголовных дела против украинских военных 1615 / 1788
  1. Эпоха постневинности. Как Россия идет к новому варварству 38 / 1859
  2. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 30 / 8189
  3. Проект о туризме открыл 12 вакансий путешественника с зарплатой 2,5 тысячи евро в месяц 18 / 1855
  4. Матиос в ответ на обвинения Горбатюка перешел на личности 13 / 4260
  5. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 8 / 9709
  6. У журналистов из РФ перед встречей Макрона и Путина сгорели ноутбуки 6 / 1350
  7. В России открыли еще три уголовных дела против украинских военных 6 / 1788
  8. Розенко заявил о недоработках в проекте пенсионной реформы 6 / 2743
  9. Семь жизней. Как американская семья усыновила семерых детей с Донбасса и из Николаева 6 / 3734
  10. Неудобный прокурор. Как продвигаются дела по преступлениям против Майдана 5 / 471
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.