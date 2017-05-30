МВД и Минюст договорились запретить слово "полиция" в названиях других организаций

Полиция в стране может быть только одна

Министерство внутренних дел и Министерство юстиции договорились запретить использование слова "полиция" в названиях общественных организаций и коммунальных предприятий. Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Он подчеркнул, что в соответствии с ч. 4 и 5 ст. 16 закона "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований" наименование юридического лица не может быть тождественным наименованию другого юридического лица (кроме органов местного самоуправления).

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В данном случае речь идет об органе исполнительной власти – Национальной полиции Украины, которой закон разрешает использовать и сокращенное название – "полиция".

"То есть все муниципальные формирования по охране общественного порядка могут называться "стража" или чем-то похожим, на что местному самоуправлению фантазии хватит, - но "полиция" может быть в стране только одна - а именно "Национальная полиция Украина". Ну и лишний раз напоминаю, что такие формирования не могут никоим образом осуществлять правоохранительную деятельность, применение ими мер принуждения является незаконным и имеет состав преступления по статьям "Присвоение властных полномочий", "Самоуправство" и другие", - написал Шевченко.

Напомним, в Украине для охраны общественного порядка правоохранители будут использовать три специально укомплектованные современным оборудованием автомобиля и вертолет.