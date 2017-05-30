В МИД назвали причины для отказа украинцам в безвизовом въезде в ЕС

Департамент консульской службы назвал шесть условий, при которых безвиз не работает

Гражданину Украины могут отказать в безвизовом въезде в страны ЕС при ряде условий. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

Украинцу может быть отказано во въезде в страны ЕС на безвизовых основаниях при условии, если гражданин:

находится в списке лиц, представляющих угрозу общественному порядку, общественному здоровью или внутренней безопасности;

находится в списке лиц, въезд которых, хотя бы в одной стране ЕС, запрещен;

осужден в любой стране ЕС за преступления, которые предусматривают уголовное наказание в виде лишения свободы сроком минимум на один год;

является объектом решения о выдворении из страны, которое принимается, в частности, в случаях нелегального пребывания;

если есть доказательства участия в преступной деятельности или доказательства наличия умысла участвовать в подобной деятельности;

если не имеет всех необходимых подтверждающих цель поездки документов.

Напомним, 17 мая 2017 года в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС. Ожидается, что украинцы смогут путешествовать в Европу без виз с 11 июня.