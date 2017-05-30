В 2017 году в Украине должны заработать 50 сервисных центров МВД, - Аваков

В 2018 году министр надеется завершить эту реформу

Арсен Аваков рассчитывает, что в 2017 году по всей Украине будет открыто 50 сервисных центров МВД. Об этом министр внутренних дел заявил во время открытия нового сервисного центра МВД в Белой Церкви, передает 112 Украина.

"Я очень рассчитываю, что в этом году во всех областях, ключевых, сделаем до 50 сервисных центров и в следующем году закончим эту реформу, это нововведение", - прокомментировал Арсен Аваков.

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Кроме того, Аваков передал Нацполиции Киевской области новые Mitsubishi Outlander.

"Сегодня здесь мы еще потому, что зарегистрировали новые автомобили для Нацполиции. Это, пожалуй, первые электромобили Mitsubishi Outlander, которые мы получили от корпорации Mitsubishi. Сегодня эти автомобили заступают на службу Нацполиции в Киевской области", - добавил министр.

Аваков отметил, что от внедрения только 600 таких автомобилей Украина сэкономит 300 млн грн только на топливе.

Напомним, Министерство внутренних дел и Министерство юстиции договорились запретить использование слова "полиция" в названиях общественных организаций и коммунальных предприятий.