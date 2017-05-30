НАТО предложил Укроборонпрому участвовать в своих тендерах

Украина стала первой среди восточноевропейских партнеров НАТО, которой предложена такая возможность

Агентство НАТО по поддержке и снабжению выступило с предложением включить предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины в список производителей продукции оборонного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Таким образом, государственный концерн Укроборонпром может получить разрешение на участие в тендерах на поставку товаров и услуг в интересах стран-членов и партнеров НАТО в рамках программы "Несистемные брокерские услуги".

"Внедрение стандартов НАТО в производство и разработку новой техники для совместимости с ВВТ стран-членов Альянса является необратимым вектором развития и реформирования государственного концерна Укроборонпром", - отметил генеральный директор Укроборонпрома Роман Романов.

В миссии Украины при НАТО отметили, что Украина стала первой среди восточноевропейских партнеров НАТО, которой предложена такая возможность.

Уже начата подготовка соответствующих дополнений к договорно-правовой базе для регулирования сотрудничества Украины с Агентством НАТО по поддержке и снабжению.