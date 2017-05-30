Депутат парламента Казахстана Меруерт Казбекова предложила запретить в Казахстане препарат метадон, которым лечат наркозависимых, сообщает Радио Свобода в Facebook.
Причиной она назвала опыт Украины. По ее словам, за два года до Оранжевой революции украинцев якобы подсадили на метадон.
"За два дня до начала "беспорядков" этот метадон не был завезен, и поэтому на площади выходили в основном наркозависимые, которые были управляемые и там эту дозу давали", - рассказала представитель парламента Казахстана.
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"Один день задержки поставки метадона, возможны последствия - беспорядки в стране", - говорит Казбекова.
Напомним, синтетическая лекарственный препарат метадон применяется в ряде стран в заместительной терапии употребления "тяжёлых" наркотиков как заместитель героина.