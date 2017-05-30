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Новости партнеров В Киеве состоится международная конференция креативной экономики CREASCOPE

<span class="label">Новости партнеров</span> В Киеве состоится международная конференция креативной экономики CREASCOPE

Новые мировые тенденции организации бизнеса ведут к переосмыслению формирования коммерческой деятельности. Креативная экономика или экономика знаний, тот сектор интеллектуальной деятельности, который направляет бизнес-корабль в русло правильного развития

30.05.17 15
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14 июня в инновационном парке UNIT.city состоится вторая международная конференция CREASCOPЕ. Задачей события является диалог креативных индустрий о мультидисциплинарном подходе современного бизнеса, выстраивании новаторских стратегий экономического развития. Это лекторий для обмена мировым опытом и активная практическая работа во время проведения мастер-классов.

Цель конференции привлечь внимание креативных предпринимателей, представителей бизнеса, IT-специалистов, инноваторов и дизайнеров к тому, что окружающая действительность изменилась. И именно дизайн, быстро адаптируясь к новым вызовам, превращается в эффективный бизнес-инструмент.

Конференция состоит из двух частей: вдохновляющих лекций и воркшопов, позволяющих в узком кругу углубиться в тему и напрямую обсудить с модератором конкретные идеи, оценить их и переформатировать с учетом новых знаний.

Спикеры и модераторы воркшопов — опытные специалисты в области дизайн-мышления и креативных инноваций:

  • Сюзанна Скальска, тренданалитик, бизнес-консультант, преподаватель, куратор Creascope (Польша/Нидерланды)
  • Хенрих Ставицкий, агентство Change Pilots, дизайн-менеджер, консультант, преподаватель (Польша)
  • Рафаль Колодзей, компания Greenhat Innovation, дизайн-менеджер, специалист в сфере развития бизнеса, дизайна услуг и дизайн-мышления (Польша)
  • Иветта Деликатная, сооснователь филиала Университета Сингулярности в Киеве, эксперт отрасли публичных и бизнес коммуникаций, сооснователь отраслевых ассоциаций МАМИ, UAPR (Украина)
  • Татьяна Соловей, обозреватель отдела моды и ювелирных украшений журнала Vogue Украина. Лектор в программах КАМА, Kiev FashionInstitute, Ukrainian Fashion Campus. Независимый pr-консультант и куратор Центра Национальной культуры «Музей Ивана Гончара» (Украина)
  • Олег Дроздов, архитектор, основатель бюро «Drozdov&Partners», автор проекта Театр на Подоле (Украина)
  • «Hochu rauy», дизайн-бюро, авторы дизайнерских, архитектурных и исследовательских проектов (Украина)

 Программа:

Сюзанна Скальска. Лекция Design after design

Постправда – слово 2016 года по версии Оксфордского словаря. Этот термин отображает новую реальность: значение правды не оспаривается, но она превращается в альтернативный факт окружающей действительности.

Невозможно изменить ситуацию, лишь сражаясь с реальностью. Важно создать новую систему координат. Если есть необходимость построить новую модель дизайна, значит, нужно пересмотреть его существующее определение.

Иветта Деликатная. Лекция «Мультидисциплинарность, без нее никуда уже сегодня и тем более завтра». Зачем врачу знать про дизайн, а IT-шнику про генетику? Интегрированное знание как точка роста. Как успевать знать все?

Татьяна Соловей. Лекция «Как мода заняла второе место в рейтинге загрязняющих планету индустрий, и почему люди гибнут за деним». 

О чем будут тренды будущего? Вместо моды потребительской придет мода осознанная.

«Хочу раю». Лекция «Микромир брендов». Семь практичных шагов для того, чтобы создать новый микромир. Почему именно принцип «кино» лежит в основе создания бюро. Практический опыт, который положен в определение «Хочу раю», как дизайн – всегда решение.

Хенрик Ставицки. Воркшоп «Ценность дизайна, которая действительно нужна вашим клиентам»

Ваши клиенты – ваши инвесторы. Клиентам не нужны ни продукты, ни сервисы, им нужна ценность, которой продукт может обладать. Как понять, что им действительно нужно? Во время воркшопа участники разберутся в методах, которые помогают приблизиться к ответу на этот вопрос.

Сюзанна Скальска. Воркшоп «Тренды: переоценка существующих и построение новых сценариев» 

Инновации – это идеи, это среда доверия и участия всех сотрудников, это принятие рисков и ошибок и, в первую очередь, это совместное стремление преследовать стратегические цели компании. Инновации – это не новый продукт или технология. Это культура всей организации или даже ее новый образ мышления. В традиционном наборе дизайнерских инструментов почти ничего не осталось. Можно смело сказать, что наступила эра пост-дизайна. Нужно заново создавать способы привлечения потребителей на рынок. Но для этого нужно выбраться из коробки, которая ограничивает наше мышление.

Rafał Kołodziej. Воркшоп «Дизайн-мышление, методология и философия»

Потребители не понимают ваши нововведения? Результат продаж ниже ожидаемого? Скопировать чужое решение – довольно просто. Намного сложнее разработать оригинальный, инновационный ход. Дизайн-мышление – это системный подход к решению проблем и к созданию новых возможностей в любой из всех возможных сфер. Дизайн-процесс – это способ нарушать привычные схемы и выходить из зоны комфорта.

Дата: 14 июня 2017

Время: 09:00 – 19:30

Место: технопарк UNIT.city (ул. Дорогожицкая, 1)

Справка:

CREASCOPE — это междисциплинарная встреча современных лидеров в области

дизайна, архитектуры, IT, моды, медиа/коммуникаций, ритейла, еды, охраны здоровья, крафта (ремесленничества).

Глобальная миссия конференции создание платформы для обмена опытом и общения в сфере креативных индустрий и бизнеса. Creascope способствует интеграции бизнеса и творчества, распространению мировых стандартов в сфере дизайна, стимулирует международный творческий взаимообмен и сотрудничество.

Организаторы: компания Creapro и технопарк UNIT.city

При поддержке Посольства Королевства Нидерланды в Украине

Сайт:

http://creascope.com.ua/

Страницы в Facebook:

www.facebook.com/creascope/

Мероприятие  в Facebook:

www.facebook.com/events/1938753473024629/

Дополнительная информация об участии по телефонам:
+380 67 239 60 06, +380 67 320 18 69, +380 50 312 90 89
или по электронной почте: ts@creapro.ua, oy@creapro.ua

по вопросам медиа-сотрудничества / PR:

Татьяна Журий

+380 66 208 03 38

или по электронной почте: t.juriy@gmail.com

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