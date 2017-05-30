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Прокуратура направила в суд дело оголившего ягодицы на Евровидении пранкера

Прокуратура направила в суд дело оголившего ягодицы на Евровидении пранкера
Джамала и пранкер... / Скриншот видео

Его действия квалифицированы как хулиганство

30.05.17 145
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Киевская местная прокуратура №4 направила в Днепровский райсуд столицы обвинительный акт в отношении пранкера Седюка, который оголил ягодицы во время выступления Джамалы на Евроивдение-2017. Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

Органом следствия его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Напомним, 13 мая во время финала песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве на сцену выбежал пранкер Виталий Сердюк и обнажил ягодицы. Произошло это во время выступления Джамалы. Менее чем за 10 секунд охрана забрала Седюка со сцены.

Пранкера сразу задержала полиция. Позже суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства и ограничения передвижения на 60 суток. Седюк также сдал свой заграничный паспорт.

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