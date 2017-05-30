В сети появились фотографии российских военнослужащих со сбитым беспилотником ОБСЕ, датированные 2015 годом. Об этом пишет Эспрессо.

На этих изображениях видны военнослужащие из России, которые позируют вместе с боевиками из террористической организации "ДНР" и военной техникой российского происхождения.

Как установили блогеры, очевидно, имеется в виду случай за 31 августа 2015 года, информацию о котором было включено в официальный отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"В 10:13, пролетая к югу от подконтрольного "ДНР" с. Солнцеве (59 км на северо-восток от Мариуполя), все контакты с БПЛА были резко прерваны. Контакт с аппаратом не восстановился до 13:45, когда в БПЛА должно закончиться горючее. На тот момент, согласно процедурам, аппарат был объявлен потерянным. Патруль СММ отправился к последнему месту, над которым был зафиксирован БПЛА, на поле за 1.5 км на юг от села, где СММ остановили 2 члены "ДНР" запретили доступ СММ к этой местности. Однако, смотря на предполагаемое место падения, СММ видела выгоревшие участки земли", - говорится в отчете.