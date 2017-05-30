В Украине призвали на военную службу 14 тыс. человек

Срочников в зону АТО отправлять не будут

В Вооруженные силы Украины и другие военные формирования в ходе призывной кампании "Весна-2017" призвано 14 тыс. 135 украинцев в возрасте 20-27 лет. Об этом сообщил заместитель начальника штаба Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко, передает Интерфакс-Украина.

В Вооруженные силы Украины были призваны 9 тыс. 137 лиц, в Национальную гвардию - 4 тыс. 200 лиц, Государственную специальную службу транспорта - 800 лиц.

"Военнослужащие срочной службы к участию в АТО привлекаться не будут", - подчеркнул Артеменко.

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Он также проинформировал, что призывникам будет выплачена материальная помощь в размере двух прожиточный минимумов, они будут на полном государственном содержании, обеспечиваться питанием и военной формой, ежемесячно им будет выплачивать 154-245 грн на дополнительные личные потребности, при увольнении в запас им выплатят денежную помощь в размере 8 должностных окладов (от 1 тыс. 232 грн до 1 тыс. 960 грн - в зависимости от военного звания и должности).

Напомним, 30 мая Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу в Вооруженные силы Украины.